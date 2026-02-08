Daouda Coulibaly a débloqué la situation pour le Stade malien, offrant l’avantage à son équipe après une action née d’une perte de balle adverse sur le côté gauche. Profitant de l’erreur de la défense tunisienne, Mamadou Traoré s’est emparé du ballon à l’entrée de la surface, a éliminé son vis-à-vis puis a adressé un centre rasante parfaitement ajusté vers l’attaquant malien.

La première tentative de Coulibaly a été détournée par le gardien Ben Saïd, mais l’avant-centre n’a rien lâché : il a récupéré le cuir et a enchaîné aussitôt avec une seconde frappe qui a fini au fond des filets, laissant le portier de l’Espérance sportive de Tunis impuissant.

Grâce à ce but, marqué dans la continuité de l’action collective, le Stade malien mène désormais 1-0 sur sa pelouse, prenant ainsi l’ascendant dans ce duel face aux Tunisiens.