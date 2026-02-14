LDC CAF : compositions officielles Mamelodi Sundowns – MC Alger

La sixième et ultime journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF mettra aux prises ce samedi les Mamelodi Sundowns et le MC Alger dans un duel où la moindre erreur pourrait coûter cher. Match décisif pour la qualification, la rencontre s’annonce électrique tant pour les joueurs que pour les supporters présents au stade.

La sixième et ultime journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF mettra aux prises ce samedi les Mamelodi Sundowns et le MC Alger dans un duel où la moindre erreur pourrait coûter cher. Match décisif pour la qualification, la rencontre s’annonce électrique tant pour les joueurs que pour les supporters présents au stade.

Les Sud-Africains reçoivent avec l’avantage du terrain et une longue habitude des rendez-vous continentaux. Leur force repose sur une cohésion collective éprouvée et une expérience acquise au fil des saisons, des atouts sur lesquels ils comptent pour verrouiller le résultat chez eux.

Le MC Alger se présente en challenger déterminé : l’objectif est clair, ramener un résultat positif à l’extérieur et décrocher la place qualificative. L’équipe algéroise misera sur une animation rythmée au milieu et des offensives tranchantes pour perturber l’adversaire sur ses propres terres.

Publicité

Alignements annoncés

Pour Mamelodi Sundowns, le gardien sera Williams. La ligne arrière comprendra Mudau, Ndamane et Modiba, avec Kekana sur l’un des flancs. Au cœur du jeu, Adams et Mokoena auront la responsabilité d’organiser les transitions, tandis que Matthews, Morena, Sales et Léon formeront le quatuor offensif chargé de se procurer et de convertir les occasions.

Côté MC Alger, Guendouz gardera les buts. La défense titularisée associe Khelif, Abdellaoui et Farhat, soutenue par Zougrana et Ghezala au milieu. Tabti apparaîtra comme un élément moteur de la construction, pendant que Naidji, Benhaoua, Gassi et Anatouf prendront place en attaque pour tenter de faire la différence loin de leurs bases.