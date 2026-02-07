LDC CAF : compositions officielles JS Kabylie – Al Ahly

À quelques minutes du coup d’envoi de la 5e journée de la Ligue des champions africaine, les deux staffs ont dévoilé leurs formations de départ. Sur la pelouse, Al Ahly présente une formation robuste, bâtie autour de joueurs expérimentés et d’un secteur offensif capable de provoquer des brèches dans la défense adverse.

À quelques minutes du coup d’envoi de la 5e journée de la Ligue des champions africaine, les deux staffs ont dévoilé leurs formations de départ. Sur la pelouse, Al Ahly présente une formation robuste, bâtie autour de joueurs expérimentés et d’un secteur offensif capable de provoquer des brèches dans la défense adverse.

Le technicien d’Al Ahly, Jess Thorup, mise sur une attaque percutante où figurent Trezeguet, Bencharki et Ben Romdhane, tandis que le gardien Shobeir portera la responsabilité de préserver les cages. De son côté, la JS Kabylie aligne un onze réfléchi préparé par Josef Zinnbauer, avec un équilibre entre solidité défensive et créativité offensive.

Le trio offensif de la JSK — Boudebouz, Mahious et Messaoudi — sera particulièrement observé dans la zone de finition, attendu pour faire pencher la rencontre en faveur des locaux. Les duels au milieu et la capacité à convertir les occasions dans les trente derniers mètres devraient décider du sort du match.

Publicité

Compositions officielles

JS Kabylie : Merbah; Boulkaboul, Madani, Belaid, Hamidi; Bott, Bada; Boudebouz, Akhrib; Messaoudi, Mahious.

Al Ahly : Shobeir; Hany, Yasser, Yassin, Koka; Attia, Dieng; Ben Romdhane, Bencharki; Trezeguet, Othman.