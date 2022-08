LdC: Benfica, le Viktoria Plzen et le Maccabi Haïfa qualifiés pour la phase de groupe

Ce mardi, se déroulaient les premiers matchs retour des barrages pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Ainsi, le Benfica, le Viktoria Plzen et le Maccabi Haïfa ont décroché le précieux sésame pour la phase de poule de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

On connaît trois des 6 derniers qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Il y a d’abord le Benfica qui a décroché son ticket pour la phase de groupe de la C1 ce mardi. Après sa victoire (0-2) sur le terrain du Dynamo Kiev lors du match aller des barrages, le club portugais a confirmé sa suprématie en s’imposant devant son public (3-0) pour le compte de la manche retour. Benfica ouvrait le score à la 27è minute sur une réalisation de Nicolas Otamendi, bien servi par David Neres (1-0).

Dominatrice, l’équipe portugaise n’a pas levé le pied. Les attaquants portugais ont continué de pousser pour mettre définitivement Benfica à l’abri d’un retour du Dynamo Kiev. Et ça a fini par payer à la 40è minute lorsque Rafa Silva permettait aux siens de faire le break (2-0, 40e). Dans la foulée, Neres, encore lui, alourdissait la marque d’un superbe plat du pied en direction du petit filet opposé (3-0, 42e). En seconde période, le match diminuait en intensité, et plus aucun but ne sera marqué. Benfica se qualifie donc et complète le troisième chapeau pour le tirage des groupes de la C1, prévu ce jeudi.

Le Viktoria Plzen et le Maccabi Haïfa qualifiés

Dans les autres rencontres de la soirée, le Viktoria Plzen a arraché sa qualification grâce à sa belle victoire à domicile, contre Qarabag (2-1). Après le nul décroché à l’aller en Azerbaïdjan (0-0), les Tchèques ont concédé l’ouverture du score par Filip Ozobic avant la mi-temps. Mais, ils ont pu se relever grâce à deux buts de Jan Kopic (58è) et Kan Kliment (73è) pour renverser leur rival et rejoindre les poules de la Ligue des Champions.

Enfin, le Maccabi Haïfa a arraché son billet pour la phase de groupe dans un stade Marakana bouillant à Belgrade grâce à un nul (2-2) obtenu dans le temps additionnel contre l’Etoile Rouge. Un but contre son camp de l’attaquant Serbe Milan Pavkov à sceller le sort de cette double confrontation. Demain, on connaîtra les derniers qualifiés, avec les dernières rencontres de la manche retour des barrages.