LDC: Bellingham toujours plus haut, Arsenal étrille Lens, les résultats du mercredi

Découvrez les résultats des rencontres disputées mercredi à travers l’Europe, comptant pour la cinquième journée des phases de poule de la Ligue des champions.

La cinquième journée des phases de poule de la Ligue des champions s’est achevée mercredi avec plusieurs matchs disputés à travers l’Europe. Dans le groupe B, Arsenal a maltraité la modeste équipe de Lens (6-0) à l’Emirates stadium. Une démonstration de force des Gunners qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale et assurés de finir premiers de leur poule. L’aventure s’arrête par contre pour les Sang et Or, qui vont devoir désormais batailler pour arracher une place en Europa League.

Dans le groupe C, le Real Madrid a fait honneur à son statut de favori. Déjà qualifiés pour les phases à élimination directe, les Madrilènes ont conforté leur première place au classement après leur victoire laborieuse au Santiago Bernabeu face à Naples (4-2). Meilleur buteur de cette équipe merengue, Jude Bellingham a encore frappé. Dans l’autre rencontre de cette poule, Braga et l’Union Berlin (1-1) se quittaient bons amis.

Les résultats de la soirée de mercredi :

Groupe A : Galatasaray 3-3 Manchester United, Bayern Munich 0-0 Copenhague

Groupe B : FC Séville 2-3 PSV Eindhoven, Arsenal 6-0 Lens

Groupe C : Real Madrid 4-2 Naples, Braga 1-1 Union Berlin

Groupe D : Benfica 3-3 Inter Milan, Real Sociedad 0-0 Salzbourg