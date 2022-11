LdC: Bayern – PSG, le directeur sportif bavarois dévoile le favori du choc

Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidžić, estime qu’il n’y a pas de favori pour le choc contre le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, effectué ce lundi à Nyon en Suisse, a livré de belles affiches. Plusieurs chocs sont ainsi au programme, notamment la nouvelle confrontation entre le Bayern Munich et le PSG. Les deux équipes vont en effet se retrouver sur la scène européenne pour la troisième fois en trois ans à peine, après la finale de Champions League de 2020 qui avait tourné à l’avantage des Munichois (1-0) puis la double confrontation en quarts de finale la saison suivante qui avait été gagnée par les Parisiens (3-2 à Münich, 0-1 au Parc des Princes).

Interrogé après le tirage, Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du Bayern Munich, s’est montré prudent et estime qu’il n’y a pas de favori pour le choc: «Le favori ? Ça sera du 50-50. Ce seront deux grands matchs et nous avons hâte d’y être», a-t-il assuré au micro de la chaîne L’Equipe. Si le dirigeant allemand ne veut pas se mouiller, le PSG, malgré sa deuxième place pendant la phase de groupes, semble détenir une équipe plus dangereuse que leur futur adversaire, notamment avec le trio infernal .

Également interrogé sur ce choc contre le PSG, le président du Bayern Munich Oliver Kahn, a rappelé que cette saison, le calendrier exceptionnel laissait place à plus d’incertitudes.

« C’est notre destin. On s’est déjà rencontré un certain nombre de fois. C’est un super match en perspective avec les meilleurs joueurs du monde qui vont s’affronter. C’est dans longtemps, il y a encore la Coupe du monde à jouer avant, la reprise de la saison. C’est très difficile de dire maintenant comment le match sera, dans quel état d’esprit les deux équipes seront en février et en mars. Mais bon, c’est une très belle affiche. Tout supporter parisien de foot sera heureux de voir ce match », a-t-il déclaré au micro de Canal+. On a hâte de voir les deux formations en découdre.