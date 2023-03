LDC: avant Man City-Leipzig, Guardiola recadre Kévin de Bruyne

Manchester City affronte le RB Leipzig ce mardi soir, en huitième de finale retour de la Ligue des champions. L’occasion pour Pep Guardiola de mettre les points sur les “i” avec ses joueurs, notamment Kévin de Bruyne.

Tenu en échec en Allemagne, Manchester City va devoir réagir. Les Skyblues affrontent le RB Leipzig ce mardi soir à l’Etihad Stadium. Un match comptant pour la huitième de finale retour de la Ligue des champions.

En quête de leur première sacre en C1, les anglais vont devoir écarter cet adversaire accrocheur pour espérer enfin décrocher le titre tant attendu. Et pour l’occasion, les Cityzens auront besoin de toutes leurs forces vives, en particulier Kévin de Bruyne.

Mais force est de constater que le meneur de jeu belge n’est pas en très bonne forme cette saison. Certes, le Diable Rouge reste le meilleur passeur de la Premier League lors de cet exercice (12), mais son influence dans le jeu est moins importante, ce qui explique peut-être en partie pourquoi les Skyblues affichent cinq longueurs de retard sur Arsenal.

Pas de quoi rassurer Pep Guardiola qui a tenu à rappeler son milieu de terrain à l’ordre. En conférence de presse, le tacticien espagnol a invité l’international belge à jouer plus simple.

« Ce que j’aimerais, et j’en ai parlé à de nombreuses reprises avec lui, c’est aller vers des principes simples et bien les appliquer, a-t-il ainsi déclaré dans des propos relayés par football365.Il a une incroyable habileté pour faire des passes décisives, pour marquer et voir des passes que personne d’autre ne voit. Mais je suis persuadé que ce sera encore mieux quand les choses simples seront effectuées, comme le fait de ne pas perdre le ballon, la mobilité, son incroyable capacité à être actif et en mouvement. »

« Les choses simples, fais-les encore mieux. Quand ça arrivera, le reste viendra, a ajouté l’entraîneur espagnol, qui a tout de même trouvé des circonstances atténuantes à son métronome.C’est une saison difficile pour nous tous, avec la Coupe du monde et plein d’autres choses. Je ne découvre pas à quel point Kevin est bon. »Le message est-il entendu? Réponse ce soir à partir de 21 heures (GMT+1).