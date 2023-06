LDC: à peine couronné, Guardiola menace le Real Madrid et ses 14 titres

-Publicité-

Vainqueur de la Ligue des champions 2023 avec Manchester City, son troisième en tant qu’entraineur, Pep Guardiola se projette déjà sur son prochain défi: rattrapé le Real Madrid et ses 14 titres dans cette compétition.

Il lui aura fallu douze ans pour soulever à nouveau la Coupe aux grandes oreilles. Pep Guardiola a remporté avec Manchester City la Ligue des champions 2023. Les Skyblues qui étaient en lice pour leur premier sacre en C1, ont décroché le Graal après leur courte victoire face à l’Inter Milan (1-0), samedi soir à Istanbul, en finale. Au terme d’un match assez éprouvant pour les Cityzens, la bande à Erling Haaland a finalement pris le dessus sur les Intéristes grâce à un but salvateur de Rodri à l’heure de jeu.

En conférence de presse d’après-match, le technicien espagnol n’a pas caché son soulagement, lui qui court après la plus prestigieuse des coupes européennes depuis son arrivée du côté de l’Etihad Stadium en 2016. Assis désormais à la table de Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti qui ont également fait un triplé en Ligue des champions, l’ancien coach du Barça a déjà trouvé son prochain défi: rattrapé le Real Madrid, recordman du nombre de sacre en C1 (14). « Nous ne sommes plus qu’à 13 Ligues des champions du Real Madrid. Seulement 13… Faîtes attention Real Madrid, nous arrivons ! Si vous vous endormez un peu, nous vous rattraperons », a ainsi lancé le tacticien de 52 ans, avant de déjà se projeter sur la saison prochaine.

« Etre au rendez-vous la saison prochaine »

« Nous ne pouvons pas nous comparer, a-t-il convenu. Aujourd’hui nous avons notre première (C1). Les gens peuvent dire que Manchester City a enfin remporté sa première Ligue des champions. Mais je veux pas qu’après une Ligue des champions nous disparaissions. Donc nous devons travailler plus dur pour être au rendez-vous la saison prochaine. Il y a des équipes qui gagnent la C1 et qui disparaissent une ou deux saisons après. Nous devons éviter cela. Mais me connaissant, cela n’arrivera pas. » Les Madrilènes qui aspirent à monter sur le toit européen la saison prochaine, tel que martelés par Vinicius et Rodrygo, sont donc prévenus. La bataille pour le sacre sera rude!

