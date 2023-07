LDC 2022-2023: le top 10 des joueurs les plus rapides, sans Mbappé et Vinicius

-Publicité-

L’UEFA a dévoilé ce vendredi la liste des dix joueurs les plus rapides de la saison 2022-2023 en Ligue des champions. Le classement, sans Vinicius Jr et Kylian Mbappé, est dominé par le défenseur du Bayern Munich, Alphonso Davies.

La dernière édition de la Ligue des champions a pris fin il a quelque semaines, avec le sacre de Manchester City, le premier de son histoire, après sa victoire (1-0) en finale contre l’Inter Milan. Ce vendredi, L’UEFA a publié sur ses réseaux sociaux le classement des joueurs les plus rapides de la compétition. La grosse surprise est l’absence des deux cracks Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) et Vinicius Jr (Real Madrid) pourtant reconnu pour leur vitesse.

Le classement est dominé par le latéral gauche canadien du Bayern Munich Alphonso Davies, qui a été flashé à 37,1km/h. Mykhailo Mudryk, l’Ukrainien qui a rejoint Chelsea en janvier, occupe la deuxième place du top 10 avec une vitesse de pointe de 36,6 km/h. Cette performance le place devant Ousmane Dembélé, l’ailier du FC Barcelone. Le milieu de terrain du Real Madrid Fede Valverde est sixième, après avoir été flashé à 36, 3 km/h. La dixième place du classement est occupée cette année par Dominik Szoboszlai, avec une vitesse de pointe à 35,9 km/h.

Il reste à déterminer si ces mesures ont été réalisées selon les mêmes critères que les années précédentes, ou si cette statistique reflète la tendance d’un sport de plus en plus physique, où les joueurs sont également des athlètes de plus en plus rapides.

Le top 10 complet

