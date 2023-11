L’Azerbaïdjan condamne la vente d’armes par la France à l’Arménie

- Publicité-

L’Azerbaïdjan a vivement réagi à l’envoi par la France de véhicules blindés de transport de troupes Bastion à l’Arménie, condamnant cette démarche comme une menace à la stabilité régionale. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a insisté sur la nécessité pour l’Arménie et la France de mettre fin à la politique d’armement et de privilégier la paix et la coopération dans la région.

Ayhan Hajizade, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan, a exprimé la ferme désapprobation de son pays à l’égard de la vente d’armes par la France à l’Arménie. Il a appelé à la fin de la politique d’armement dans la région, soulignant que cela pourrait entraîner une escalade de la situation.

Dans le communiqué, Bakou souligne spécifiquement la livraison de véhicules blindés de transport de troupes Bastion, qualifiant cette action de la France d’inquiétante. La France et l’Arménie ont conclu un accord sur les ventes d’armes et l’assistance militaire en octobre dernier.

Hajizade a exhorté la communauté internationale à s’abstenir d’armer l’Arménie et à condamner ces activités qu’il a qualifiées d’illégitimes. Il a insisté sur la nécessité pour tous les acteurs régionaux d’embrasser la paix et la coopération comme seule alternative viable.

- Publicité-

Pour l’heure, la France et l’Arménie n’ont pas encore réagi à cette déclaration ferme des autorités azerbaidjanaises.