Laury Thilleman révèle que Tony Parker sera le prochain invité de Rendez-vous en terre inconnue

Laury Thilleman a annoncé sur son compte Instagram, le 19 mars, que Tony Parker sera prochainement l’un des invités de l’émission « Rendez‑vous en terre inconnue » qu’elle présente sur France 2. L’ancienne Miss France a publié une photo à l’aéroport aux côtés de l’ex‑basketballeur et président de l’ASVEL, le visage bandé, sans pour autant préciser la destination du voyage ni la date de diffusion.

Lancée en 2004 par Frédéric Lopez, l’émission « Rendez‑vous en terre inconnue » a pour principe d’emmener des personnalités hors de leur zone de confort à la rencontre de peuples autochtones. Le premier numéro avait été tourné à Madagascar avec le comédien Thierry Lhermitte. Depuis, de nombreuses figures du spectacle français ont participé à l’aventure, parmi lesquelles Muriel Robin, Adriana Karembeu, Arthur, Virginie Efira ou Kev Adams. En 2019, Frédéric Lopez a laissé la présentation à Raphaël de Casabianca puis, l’an dernier, la succession de l’animation est revenue à Laury Thilleman, arrivée sur France Télévisions en 2017.

France 2 n’a, jusqu’à présent, confirmé qu’un seul des voyages menés par Laury Thilleman : celui avec le chef Cyril Lignac, diffusé le 14 octobre dernier et tourné au Chili. Les prochaines émissions avec Stéphane de Groodt et Tony Parker ont été annoncées par l’animatrice, mais la chaîne n’a pas communiqué les détails de tournage ni les programmations de diffusion.

Rendez‑vous en terre inconnue : avant Tony Parker, Stéphane de Groodt en Amazonie

Le 5 mars, Laury Thilleman expliquait lors de son passage dans l’émission Culture Médias sur Europe 1 que le prochain épisode « arrive au printemps » et qu’il s’était avéré particulièrement éprouvant sur le terrain. L’animatrice a évoqué la difficulté des conditions et a assuré que l’équipe avait envisagé de rentrer prématurément, sans préciser la nature exacte des incidents rencontrés.

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Pour son numéro avec Stéphane de Groodt, Laury Thilleman a accompagné l’humoriste et comédien belge en Amazonie, auprès des Indiens Waujá, décrits comme des défenseurs de la forêt ancienne. Intervenu sur France 5 dans « C à vous » en octobre 2025, Stéphane de Groodt a raconté des moments marquants de cette immersion : une séquence où le groupe a plongé dans un lac pour récupérer de l’argile, puis a été invité à sortir rapidement par un membre de la communauté en raison de la proximité de crocodiles. Il a distingué ces individus des autres crocodiles rencontrés lors d’autres baignades, en indiquant que ceux‑ci représentaient un danger réel.