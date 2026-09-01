Laurent Ruquier évacué en urgence du Cap-Ferret « à 3 heures du matin »

Laurent Ruquier a révélé, mardi 1er septembre 2026 sur RTL, avoir été évacué en pleine nuit de sa résidence du Cap-Ferret cet été, chassé par les incendies qui ont ravagé la Gironde. Invité des Grosses Têtes, l’animateur a expliqué pourquoi il n’en avait rien dit sur le moment, contrairement à plusieurs autres personnalités touchées par la même catastrophe.

«On a été réveillés à 3h du matin», a raconté Laurent Ruquier à l’antenne, décrivant une évacuation précipitée de la presqu’île après l’avancée des flammes. Son séjour, prévu pour durer huit jours, aura finalement pris fin au bout d’une trentaine d’heures.

Les incendies qui ont touché le bassin d’Arcachon cet été ont contraint les autorités à évacuer en urgence environ 220 000 habitants et vacanciers, mobilisant des milliers de pompiers pendant plusieurs semaines. Plusieurs personnalités, dont les animateurs Julien Courbet et Sophie Davant, avaient déjà raconté publiquement leur propre évacuation de la presqu’île.

Interrogé sur son silence par la chroniqueuse Caroline Diament, qui s’étonnait qu’il n’ait «même pas fait une story», Laurent Ruquier a justifié sa discrétion par pudeur face à l’ampleur du désastre pour les habitants de la région. «Je ne vois pas pourquoi je serais allé faire des interviews parce que moi, je ne suis pas à plaindre. Je suis touriste, je fais partie des privilégiés», a-t-il déclaré.

«Ce qui est grave, c’est pour les gens qui ont des maisons là-bas»

L’animateur a insisté sur la différence de situation entre touristes et sinistrés. «Ce qui est grave, c’est pour les gens qui ont des maisons là-bas, dont leur maison brûle, ou pour les commerçants dont on voyait les stores se baisser petit à petit dans la semaine. Ces gens-là peuvent témoigner», a-t-il ajouté, avant de fustiger toute mise en scène médiatique de sa propre situation : «Quand on est chanceux d’être privilégiés, on ne va pas aller dans les médias dire : ‘Oh la la, j’ai été évacué !’»

Cette prise de parole intervient alors que la solidarité s’était organisée tout au long de l’été en faveur des sinistrés des incendies de Gironde. Un concert caritatif, «Solidarité Incendies», organisé le 27 août à l’Arkéa Arena de Floirac, près de Bordeaux, avait permis de récolter environ 1,3 million d’euros au profit des populations touchées, dont la distribution est assurée par la Fondation de France.