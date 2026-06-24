Laura des 12 coups de midi répond aux critiques des femmes plus âgées sur les réseaux sociaux

Laura, candidate remarquée de l’émission Les 12 coups de midi diffusée sur TF1, connaît un succès fulgurant depuis ses débuts sur le célèbre jeu. Alliant culture générale pointue et bonne humeur communicative, elle a rapidement conquis un large public. Toutefois, cette notoriété grandissante s’accompagne également de critiques virulentes, majoritairement émises sur les réseaux sociaux par des femmes plus âgées. Face à cette vague de commentaires parfois blessants, la jeune championne a choisi de s’exprimer avec franchise afin de livrer son ressenti sur cette exposition soudaine et ses conséquences personnelles.

Depuis son ascension dans le jeu présenté par Jean-Luc Reichmann, Laura ne cesse d’enchaîner les succès et de marquer les esprits par ses performances. Cette popularité attire un flux constant d’interactions sur les plateformes sociales, où la majorité des messages se montre bienveillante. Cependant, la candidate admet que certaines remarques, souvent émanant d’internautes plus âgées, restent difficiles à encaisser.

Dans une interview accordée à Télé Loisirs ainsi que dans une vidéo publiée sur TikTok, elle souligne : « Globalement en ligne ça se passe très, très bien », avant d’ajouter avec une certaine émotion : « Après, j’avoue que ça me fait de la peine que ce soit en majorité des femmes, qui sont beaucoup plus âgées que moi, qui me critiquent ». Cette confession a rapidement suscité un important écho sur les réseaux, avec de nombreux internautes lui apportant leur soutien.

Une notoriété qui implique une exposition médiatique intense

Avec la célébrité viennent indéniablement les avantages et les inconvénients d’une forte exposition médiatique. Laura découvre au quotidien les facettes multiples de cette visibilité. Si sa popularité lui permet de constituer une communauté solide de téléspectateurs fidèles, elle l’expose aussi aux jugements permanents sur internet.

Les réseaux sociaux, véritables espaces de liberté d’expression, peuvent se transformer en source de pression pour les personnalités publiques. Commenter, critiquer ou encourager est souvent spontané, mais la fréquence et le ton des messages deviennent parfois difficiles à gérer. Laura témoigne avec lucidité de cette réalité : « Dès qu’on a un minimum de notoriété, on se fait critiquer dès qu’on respire ».

Ce constat illustre la double nature de la célébrité engendrée par les jeux télévisés, où la réussite et la reconnaissance sont rapidement confrontées à l’examen scrutateur du public. Malgré ces défis, la jeune championne continue d’afficher spontanéité, sourire et enthousiasme, atouts qui lui permettent de conserver l’affection d’une grande partie des téléspectateurs.

Sur le plateau des 12 coups de midi, elle s’impose non seulement par son savoir, mais également par sa capacité à rester authentique face à l’adversité. Son parcours demeure suivi avec attention par les fans, et son expérience illustre les enjeux liés à la gestion d’une notoriété acquise en accéléré dans l’univers télévisuel.