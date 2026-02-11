Benin Web TV
L’ASSE suspend l’entraîneur Sébastien Joseph en Arkema Première Ligue

L’AS Saint-Étienne a annoncé, ce mercredi, la mise à l’écart temporaire de son entraîneur de l’équipe féminine après des propos tenus à l’issue de la lourde défaite concédée au Groupama Stadium (4-0) face à l’Olympique Lyonnais.

Football
Selon les informations relayées par la presse, le technicien aurait proféré des insultes dirigées contre l’arbitre Cécile Bessière après la rencontre. Responsable de l’équipe engagée en Arkema D1 et actuellement avant-dernière du championnat, l’entraîneur, arrivé cet été en provenance de Dijon, fait désormais l’objet d’une suspension provisoire le temps que la procédure disciplinaire suive son cours.

Le club stéphanois a précisé que cette décision intervient en raison de « déclarations envers un officiel », jugées incompatibles avec les valeurs prônées par l’institution. L’ASSE a ainsi réaffirmé son exigence d’un football empreint de respect et sans aucune forme d’animosité.

En attendant l’issue des investigations, la direction a confié la responsabilité quotidienne de l’équipe professionnelle féminine à Tom Bouvier, qui occupe le poste d’adjoint depuis la rentrée. Les joueuses seront donc encadrées par ce staff intérimaire jusqu’à nouvelles instructions.

