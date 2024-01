Las Palmas – FC Barcelone: les compositions officielles

-Publicité-

Découvrez les compos officielles de Las Palmas-FC Barcelone ce jeudi soir (21 heures, GMT+1), comptant pour la 19è journée de Liga.

La Liga est à l’honneur ce jeudi soir avec une rencontre intéressante entre le Barça et Las Palmas. Un match comptant pour la 19è journée du championnat. A 10 longueurs du leader Real Madrid, les Blaugranas doivent arracher la victoire pour rester dans la course au titre. Un gros défi pour les Catalans qui peinent à convaincre en Liga cette saison.

Pour ce match contre l’actuel 10è du championnat, l’entraineur Xavi a aligné un 4-3-3 avec Peña dans les cages, derrière un rideau défensif composé de Cancelo, Araujo, Koundé et Baldé. Roberto, De Jong et Gündogan forment l’entrejeu, tandis que Raphinha et Ferran vont épauler Lewandowski dans le secteur offensif.

En face, Las Palmas signe pour un 4-3-3 avec Valles comme dernier rempart. Devant, Suarez, Coco, Marmol et Cardona forment l’arrière-garde. Muñoz, Perrone, Kirian occupent le milieu de terrain. Moleiro, Haddadi et Sandro s’occuperont de l’animation offensif.

Las Palmas : Valles – Suarez, Coco, Marmol, Cardona – Muñoz, Perrone, Kirian – Moleiro, Haddadi, Sandro

Barça : Peña – Cancelo, Araujo, Koundé, Baldé – Roberto, De Jong, Gündogan – Raphinha, Ferran, Lewandowski