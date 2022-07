« L’artiste n’est pas l’enfant du manager », ce témoignage de Richard Flash sur Cédrick Pedro

Le chanteur béninois Richard Flash a fait une confidence sur son manager Cédrick Pedro ce lundi 11 juillet 2022 alors que ce dernier célébrait son anniversaire.

Richard Flash a eu la chance d’avoir un manager qui n’est pas avec lui à cause de sa réussite mais qui est resté dans l’ombre depuis plusieurs années pour l’accompagner dans sa carrière musicale. C’est du moins le témoignage qu’il a fait ce jeudi sur sa page Facebook.

« Un manager ça protège, un manager ça encadre, un manager ça améliore son artiste en tout. Mais attention, l’artiste n’est pas l’enfant du manager, c’est l’artiste plutôt qui est tout, le manager ce n’est que 10 à 15 pour cent pas plus », a introduit Richard Flash qui semble très fier de son manager Cédrick Pedro. Pour lui, quelqu’un qui est derrière un artiste qui a déjà un nom et qui « dit qu’il vous respecte en faisant » exactement ce que vous lui dites de faire n’est qu’un minable coursier.

« Quelqu’un qui attend les projets gouvernementaux pour vous trouver une place de 10mn sur une scène et qui est là seulement pour avoir ses pourcentages et cautionner vos dérapages n’est qu’un profiteur. Quelqu’un qui n’est pas capable de vous imposer par votre compétence et qui est obligé de lécher les bottes des responsables de quelques agences avant de vous positionner ne vous rend aucun service », a expliqué l’artiste.

Ce témoignage de Richard Flash sur Cédrick Pedro

C’est fort de cela que Richard Flash invite les artistes à ne pas se faire tromper par des beaux parleurs qui sont incapables d’écrire un projet de A à Z afin de construire la carrière de l’artiste. « Ne vous faites pas ralentir votre carrière par des rêveurs incapables de réussir le développement d’un projet musical professionnel. Dans le showbiz, dans le monde et en particulier au Bénin, il y a des passionnés et il y a surtout des opportunistes », a-t-il ajouté.

L’interprète du titre « Aka Besoin an » pense que c’est à l’artiste de faire le discernement entre les deux. Il y a certainement des managers mais il y a pas encore de super Manager au Bénin. « Merci à toi Cedrick Pedro Azaro pour tout ce que tu as fait pour moi et tout ce que tu continues de faire pour ma carrière et pourtant tu ne fais jamais de bruit. Merci d’exister et joyeux anniversaire à toi », a-t-il témoigné à celui qui est resté pendant plusieurs années dans l’ombre pour booster sa carrière.