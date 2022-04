L’armée malienne répond aux accusations de massacre de civils à Moura

Alors que des allégations de massacre présumé de populations civiles imputé aux forces armées du Mali font le tour des médias depuis des jours, l’Etat-major de l’armée malienne a réagi soutenant que cela n’est qu’une machination pour « ternir » l’image de l’armée.

« L’EMGA constate que suite à son communiqué N°26 du Zef avril 2022 relatif à l’opération menée dans le secteur de Moura, les FAMa font l’objet d’allégations infondées d’exactions sur les populations civiles. Les porteurs de ces informations infondées n’ont d’autres objectifs que de ternir l’image des FAMa résolument engagées dans la lutte pour la liberté, la sécurité et la protection des populations », a indiqué l’armée dans un communiqué mardi.

« L’EMGA rassure que les FAMa restent des forces professionnelles et l’ont une fois de plus démontrée pendant cette opération à l’instar de celle de la libération des 03 otages chinois en novembre 2021 et bien d’autres », ajoute la déclaration. Selon les accusations, l’armée malienne accompagnée des forces russes auraient massacré plus de 300 civils dans la région de Moura.

« L’EMGA rappelle que le respect des Droits de l’Homme (DH) de même que le Droit International Humanitaire (DIH) reste une priorité dans la conduite de ses opérations d’où les énormes efforts de sensibilisation et de formation de même que l’ouverture systématique d’enquête à chaque fois que des allégations sont portées contre l’action des FAMa », indique l’armée malienne.

« Par ailleurs, l’EMGA invite au respect de la mémoire des vaillants soldats tombés sur le champ d’honneur de même que toutes les victimes du terrorisme et rappelle également à la retenue contre les spéculations diffamatoires qui ne servent pas notre armée résolument engagée pour la paix et la quiétude », conclut le communiqué.

Partager :

Tweet

WhatsApp

Telegram

Imprimer