L’Argentine et le Brésil s’unissent pour créer une monnaie commune, le «sur»

Le Brésil et l’Argentine envisagent de créer une monnaie latino-américaine, le « sur », afin de « stimuler le commerce régional et de réduire la dépendance à l’égard du dollar américain ».

Le Brésil et l’Argentine ont commencé à discuter de la création d’une zone monétaire unique, avec une seule devise à terme entre les deux pays. Le président argentin, Alberto Fernandes, et son homologue brésilien Lula en discuteront cette semaine.

Les deux dirigeants qui ont en commun d’être de gauche sont d’accord pour « étudier les paramètres nécessaires à une monnaie commune, qui comprend tout, des questions fiscales à la taille de l’économie et le rôle des banques centrales », a confirmé le ministre argentin de l’Economie Sergio Massa au « Financial Times ». Quant aux autres pays d’Amérique latine, ils sont invités à participer aux discussions s’ils le veulent.

Un contre-pouvoir au dollar

L’idée n’est pas nouvelle. Le président argentin dans les années 1990, Carlos Menem, l’avait déjà évoquée. Plus récemment, le ministre des Finances brésilien et ex-maire de Sao Paulo, Fernando Haddad, soutien de Lula, avait remis sur la table cette possibilité, allant jusqu’à proposer un nom pour cette future monnaie appelée à remplacer le real brésilien et le peso argentin, le « sur » en espagnol, c’est-à-dire le sud. Tout un symbole.