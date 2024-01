« L’Argentine a perdu son premier match mais a gagné le titre », Jalel Kadri après Tunisie 0-1 Namibie

-Publicité-

En zone mixte, le sélectionneur de la Tunisie, Jalel Kadri, a regretté la défaite des Aigles de Carthage face à la Namibie (0-1) ce mardi à la CAN 2023, mais est confiant dans la capacité des siens à rebondir.

« Nous sommes très déçus. Je demande pardon à nos supporters. Les matchs d’ouvertures sont toujours difficiles. On a vu ça depuis le début du tournoi. Nous avons eu des difficultés tactiques en première période. On a failli dans l’impact physique aussi. La sortie de Khenissi ne nous a pas arrangés. En seconde période, nous avons eu deux à trois chances, mais on ne les a pas mise dedans. Je pense qu’il n y a pas de petites et de grandes équipes durant cette CAN», a analysé le coach tunisien en conférence de presse d’après-match.

En dépit de ce résultat décevant, Jalal Kadri ne perd pas espoir pour la qualification en second tour. « Il reste deux matchs, on doit réagir . Nous nous sommes mis dans une situation inconfortable. Ça ne va pas être facile mais nous allons réagir et rebondir derrière. L’Argentine a perdu son premier match de la Coupe du monde face à l’Arabie Saoudite mais elle a finalement gagné le titre…», a-t-il conclu.