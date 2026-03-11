Lara Fabian réaffirme son soutien à Slimane à l’Accor Arena

Lara Fabian célèbre ses 35 ans de carrière par une tournée qui passait par l’Accor Arena le 10 mars : la chanteuse a offert un concert relayé par plusieurs invités et un duo très attendu avec son ami Slimane, marquant une soirée riche en collaborations et en émotions.

La Franco‑Canadienne, âgée de 56 ans et auteure de seize albums studio, poursuit une série de concerts entamée pour commémorer ses trois décennies et demie sur les scènes francophones. Après sa prestation à Bercy le 10 mars, elle était annoncée au Zénith de Lille le 11 mars dans le cadre de cette même tournée anniversaire.

Le spectacle présenté à l’Accor Arena reprenait globalement la trame déjà donnée lors de la précédente venue en décembre, mais Lara Fabian a ponctué la soirée de plusieurs invités et d’instants inédits pour le public présent.

Lara Fabian : Slimane a changé sa vie

La première partie du concert avait été confiée à Hugo Deroze, découvert grâce à la saison actuelle de « The Voice », qui a bénéficié du soutien de sa coach lors du dernier prime. Au fil de la soirée, Lara Fabian a appelé plusieurs artistes sur scène : Vianney, Vitaa, Tayc et Amel Bent ont ainsi partagé la scène avec elle à différents moments.

Parmi les apparitions les plus remarquées, celle de Slimane — invité par Lara Fabian — a donné lieu à un duo sur le titre « Je suis malade » de Serge Lama. Les deux artistes, liés d’amitié depuis plusieurs années, ont déjà partagé de nombreuses scènes et projets artistiques ensemble.

Lara Fabian a évoqué publiquement l’importance de cette relation amicale : lors d’un entretien diffusé par RFM le 15 février, elle a expliqué que sa rencontre avec Slimane avait constitué « un avant et un après », soulignant son écoute et sa générosité.

La fidélité de Lara Fabian à Slimane a été mise en lumière à la suite de la condamnation du chanteur pour harcèlement, intervenue en septembre dernier, selon les éléments rapportés. La chanteuse figure parmi ceux qui sont restés proches de lui après cette affaire.