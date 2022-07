« L’appareil judiciaire de notre pays fonctionne de façon indépendante », Nadia Okoumassoun

Suite à la libération de sa sœur jumelle Nadine, Nadia Okoumassoun a reconnu ce dimanche 31 juillet 2022, le niveau élevé de la démocratie et l’indépendance de la justice béninoise.

En cette veille de la commémoration des 62 ans de l’accession du Bénin à l’indépendance, Nadia Okoumassoun a manifesté sa fierté d’être béninoise. Dans un message adressé à la nation a béninoise, elle a remercié le président Patrice Talon et la justice béninoise pour la libération de sa sœur Nadine Okoumassoun.

« Mes sentiments pour mon pays sont tellement élevés en raison du niveau où le Bénin se trouve aujourd’hui sur le plan démocratique et sur le plan de gouvernance. Aujourd’hui, nous pouvons clairement reconnaître que l’appareil judiciaire de notre pays fonctionne de façon indépendante« , a salué Nadia Okoumassoun, deuxième rapporteur de la commission de l’organisation de la jeunesse du parti bloc républicain.

Sur la libération de Nadine Okoumassoun

C’est pourquoi, Nadia remercie la justice béninoise qui a dû faire son travail afin que 30 compatriotes dont sa sœur jumelle soient libérés. « Je parle de Nadine Okoumassoun dont l’absence m’a plongé pendant 16 mois dans un boulet indescriptiblement remarquable. Mais aujourd’hui, je suis fière de passer mon temps à discuter avec elle depuis sa sortie et ceci, grâce à la justice de mon très cher pays », a-t-elle déclaré.

Pour Nadia Okoumassoun, le Bénin n’a jamais eu un président (Patrice Talon Ndlr) aussi laborieux, dynamique et dévoué pour le bien être collectif et qui, surtout, met en valeur la femme à ce degré. « Personne ne dira le contraire aujourd’hui avec ce dévoilement de la statue de l’amazone qui rend hommage aux femmes d’hier et d’aujourd’hui », a-t-elle lancé tel un défi.

Par contre sa sœur jumelle Nadine Okoumassoun pense carrément le contraire. Bien qu’elle soit libérée de prison et mise sous contrôle judiciaire par la Criet, l’activiste ne regrette pas son opposition au régime du président Patrice Talon. Mieux, elle pense que s’il fallait le refaire, elle le refera. « Je veux pouvoir dire au peuple béninois que s’il m’était donnée de défendre l’idéal, combien juste pour lequel j’ai été incarcérée pendant des mois, je le referai », a-t-elle réagi.