L’Angleterre dompte l’Espagne et remporte l’Euro espoir 2023

L’Angleterre et l’Espagne s’affrontaient ce samedi après-midi dans le cadre de la finale de l’Euro U21 2023. Dans une rencontre fermée, les jeunes Anglais se sont imposés sur la plus courte des marges (1-0) et remportent le trophée pour la troisième fois de leur histoire.

Après plusieurs semaines de compétitions et de matchs intenses, l’Euro espoir a livré son verdict ce samedi. Sous le ciel nuageux de Batumi, en Géorgie, l’Angleterre et l’Espagne se sont donnés rendez-vous pour une finale qui s’annonçait disputée entre deux pays faisant partie des favoris. Comme attendu, la rencontre débutait très fort avec deux équipes qui se montraient très tôt dangereuses.

Dominateurs, les Anglais sont passés proches de l’ouverture du score sur deux accélérations d’Anthony Gordon coup sur coup (5e, 6e), mais ce dernier ne trouvait pas le cadre. En face, les Espagnols répondaient grâce à une frappe puissante d’Alex Baena (13e), suivie de la tête non cadrée de Paredes sur corner (19e). Finalement, les Three Lions passaient devant dans la partie sur l’ultime action de cette première période.

Cole Palmer inscrivait un but sur un coup franc magnifique aux 20 mètres (1-0, 45+4e). Au retour des vestiaires, les Espagnols tentaient de réagir sans succès. Les Anglais tenaient le score et remportaient la victoire (1-0). Un succès qui permet aux Three Lions de remporter l’Euro espoir pour la troisième fois de leur histoire après les sacres de 1982 et 1984 sous les yeux de Gareth Southgate, sélectionneur des A.

