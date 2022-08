L’ancien président Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l’URSS, est mort

Artisan du rapprochement Est-Ouest, le père de la perestroïka est décédé à l’âge de 91 ans. Perçu, en Russie, comme le responsable du chaos qui suivi la chute de l’Union soviétique, il avait quitté la vie politique en 1991.

Figure politique majeure du XXe siècle, Mikhaïl Gorbatchev est décédé ce mardi 30 août à l’âge de 91 ans. « Aujourd’hui dans la soirée (mardi), après une longue maladie grave, Mikhaïl Sergueïvitch Gorbatchev est décédé », a indiqué l’Hôpital clinique centrale (TSKB) dépendant de la présidence russe.

Dernier secrétaire général du comité central de l’URSS, puis premier et dernier président de l’URSS, il aura passé six ans au Kremlin, de 1985 à 1991. Six ans, durant lesquels la face de son pays et d’une bonne partie de l’Europe s’est trouvée profondément bouleversée. Vu en Occident comme un réformateur ayant rendu aux Soviétiques leurs libertés, Gorbatchev est resté jusqu’à sa disparition une figure très controversée en Russie, où beaucoup le considèrent, avant tout, comme le fossoyeur de l’URSS.

Mikhaïl Gorbatchev, défenseur du contrôle des armements et des réformes axées sur la démocratie dans les années 1980, a été largement crédité d’avoir contribué à mettre fin à la Guerre froide, mais critiqué pour l’éclatement, jugé par ses détracteurs russes inutile et douloureux, de l’Union soviétique en 1991.

Avec Mikhaïl Gorbatchev, le vocabulaire occidental s’est enrichi de deux mots russes : « perestroïka » et « glasnost », deux termes qui symbolisent la politique de réformes qu’il a initiée, ouvrant la porte aux chamboulements du début des années 1990, qui ont conduit le système soviétique à sa perte. Partisan d’une politique de rapprochement avec l’Occident, il avait reçu en 1990 le prix Nobel de la paix.