L’Allemagne va livrer 64 missiles sol-air Patriot supplémentaires à l’Ukraine

L’Allemagne va livrer 64 autres missiles sol-air Patriot de fabrication américaine à l’Ukraine, en se joignant à trois autres alliés de Kiev, a annoncé vendredi le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius.

Les livraisons de ces missiles seront immédiates, a-t-il précisé à son arrivée à une réunion des ministres de la Défense alliés au siège bruxellois de l’Otan. Quatre alliés occidentaux de l’Ukraine (l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et les États-Unis) se sont engagés jeudi à fournir à Kiev des « centaines » de missiles de défense aérienne afin de protéger ses infrastructures essentielles en soutien à la contre-offensive lancée contre les forces d’invasion russes.

La livraison de ces équipements « a déjà débuté et devrait être achevée d’ici plusieurs semaines », ont indiqué les ministres de la Défense de ces quatre pays dans une déclaration commune publiée en marge d’une réunion au siège bruxellois de l’Otan du Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine (UDCG), dirigé par les États-Unis et qui rassemble une cinquantaine de pays fournissant un soutien militaire à Kiev.

Le système de missiles Patriot, au départ anti-aérien et qui a évolué afin de pouvoir intercepter des missiles balistiques, est construit par le groupe américain Raytheon et est en service dans de nombreux pays alliés des États-Unis, dont certains en ont fait don à l’Ukraine. Il est considéré comme l’un des systèmes de défense aérienne les plus performants que possède l’Ukraine.