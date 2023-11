- Publicité-

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a annoncé dimanche soir, la décision de son pays de doubler l’aide militaire prévue à l’Ukraine pour 2024, portant le montant à 8 milliards d’euros.

L’Allemagne va doubler son aide militaire à l’Ukraine. C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Défense allemand Boris Pistorius. Ainsi, de 4, on passe à 8 milliards d’euros pour l’aide militaire de Berlin envers Kiev. Boris Pistorius a souligné que cette mesure constituait un acte concret qui démontre l’engagement continu envers l’Ukraine, et ce, dans un contexte international où d’autres régions, notamment Israël et la bande de Gaza, retiennent l’attention.

Cette augmentation substantielle de l’aide militaire vise non seulement à renforcer les capacités de défense de l’Ukraine, mais aussi à transmettre un message clair de soutien politique. Pistorius a souligné l’importance de ne pas laisser l’Ukraine seule, particulièrement dans des moments où d’autres crises monopolisent l’attention médiatique.

Depuis plus d’un an, l’Ukraine fait face à une offensive russe. Malgré les appels au dialogue et à un cessez-le-feu, les armes russes et ukrainiennes continuent de pousser des crépitements, faisant de nombreuses victimes des deux côtés.