LaLiga: Toni Kroos prêt à faire son retour au Real Madrid

Retiré des terrains depuis l’Euro 2024, Toni Kroos pourrait bientôt retrouver le Real Madrid dans un rôle stratégique. Le club espagnol envisage de s’appuyer sur son ancien maître à jouer, à l’image du parcours de Zinédine Zidane.

Toni Kroos pourrait prochainement retrouver le Real Madrid, mais dans un rôle bien différent de celui qu’il occupait sur le terrain. Selon The Athletic, l’ancien milieu allemand est en discussions avec la direction madrilène en vue d’intégrer l’organigramme du club. Retiré des terrains après l’Euro 2024, le champion du monde 2014 s’est depuis consacré au développement de sa Toni Kroos Academy, lancée à l’automne dernier.

Mais la Maison Blanche verrait d’un très bon œil le retour de l’un de ses cadres emblématiques, cette fois dans un rôle stratégique, proche de la direction sportive. Une trajectoire qui pourrait rappeler celle de Zinedine Zidane, devenu conseiller du club en 2010 avant de prendre les rênes de l’équipe première quelques années plus tard. À 36 ans, Kroos pourrait ainsi entamer un nouveau chapitre de son histoire avec le Real Madrid, dans les coulisses cette fois, avec l’ambition de transmettre son expérience et son exigence au plus haut niveau





