LaLiga: le Real Madrid établit deux nouveaux records

En tête sur attaques placées et coups de pied arrêtés, les Merengues confirment leur efficacité après leur succès à Valence et restent au contact du Barça.

En tête sur attaques placées et coups de pied arrêtés, les Merengues confirment leur efficacité après leur succès à Valence et restent au contact du Barça.

Le Real Madrid continue d’afficher une efficacité impressionnante en Liga. Selon les données publiées par OptaJose, le club merengue domine plusieurs registres offensifs cette saison, preuve de la richesse et de la variété de son jeu. Les hommes d’Álvaro Arbeloa sont ainsi l’équipe qui a inscrit le plus de buts à l’issue d’attaques construites (8) dans le championnat espagnol.

Ils se distinguent également sur phases arrêtées, avec 17 réalisations dans cet exercice, un total qui les place en tête de LaLiga. Une palette offensive complète qui fait aujourd’hui la force madrilène. Seul Villarreal fait mieux en contre-attaque, avec huit buts inscrits dans cette configuration, contre sept pour le Real Madrid, deuxième dans ce domaine.

Publicité