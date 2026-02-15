Benin Web TV
LaLiga J24 : Rayo Vallecano – Atlético Madrid, compositions officielles

Ce dimanche à 15h15 GMT, la 24e journée de Liga se poursuit avec un déplacement de l’Atlético Madrid sur la pelouse du Rayo Vallecano, au stade de Vallecas.

Football
LaLiga J24 : Rayo Vallecano – Atlético Madrid, compositions officielles
Le club local s’aligne dans un schéma en 4-2-3-1 : Alejandro Palazón évolue derrière le seul attaquant, Sergiño De Frutos, offrant ainsi du soutien offensif depuis la ligne des milieux avancés.

Côté madrilène, Diego Simeone opte pour une composition remaniée après le large succès 4-0 obtenu contre le FC Barcelone en Coupe du Roi. L’entraîneur mise sur un duo offensif Almada–Sørloth dans un système en 4-4-2.

Alignements officiels

Rayo Vallecano : Batalla; Pacha, Mendy, Lejeune, Ratiu; Valentin, Gumbau; Pérez, Palazón, Akhomach; De Frutos.

Atlético Madrid : Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Ruggeri; González, Cardoso, Mendoza, Baena; Almada, Sørloth.

