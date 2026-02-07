LaLiga J23 : Rayo Vallecano – Real Oviedo reporté

La rencontre opposant le Rayo Vallecano au Real Oviedo, comptant pour la 23e journée de Liga, n’a finalement pas eu lieu ce samedi 7 février à 13h GMT au stade de Vallecas. LaLiga a annoncé officiellement le report de la partie, mettant en avant des motifs liés à la sécurité des joueurs en raison de l’état du terrain.

Une inspection menée quelques heures avant le coup d’envoi a conclu que la pelouse ne présentait pas les conditions nécessaires pour disputer un match de niveau professionnel. Malgré les efforts déployés par le club madrilène pour préparer le terrain, les responsables du championnat ont estimé qu’il était impossible d’assurer des conditions de jeu et de sécurité satisfaisantes.

Le Rayo avait procédé cette semaine au remplacement intégral du gazon afin de garantir le bon déroulement de la rencontre. Toutefois, des pluies persistantes pendant la phase de pose, ainsi que les prévisions météorologiques annonçant la poursuite des intempéries, ont compromis la stabilisation et la reprise du nouveau revêtement.

Suites et reprogrammation

Tout au long de l’opération, LaLiga a suivi de près les travaux d’entretien en coordination avec le club local, réalisant des contrôles réguliers pour évaluer l’évolution du terrain et envisager, jusqu’au dernier moment, la possibilité de maintenir la rencontre. Malgré la volonté commune de trouver une solution, l’état défavorable du gazon et le risque de nouvelles précipitations ont conduit les autorités à privilégier la prudence.

Face à ces éléments, le report est apparu comme la seule option raisonnable afin d’éviter tout risque pour les joueurs. Les règles en vigueur prévoient désormais un délai durant lequel les parties concernées devront proposer une nouvelle date pour la tenue du match Rayo Vallecano contre Real Oviedo.