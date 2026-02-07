LaLiga J23 : Osasuna bat le Celta Vigo

Osasuna est reparti de Balaídos avec les trois points vendredi soir, s’imposant 2-1 face au Celta Vigo lors de la 23e journée de Liga. Ce succès permet aux Navarrais de rester en embuscade pour une place européenne, alors que les Galiciens laissent filer une belle opportunité de consolider leur position.

Osasuna est reparti de Balaídos avec les trois points vendredi soir, s’imposant 2-1 face au Celta Vigo lors de la 23e journée de Liga. Ce succès permet aux Navarrais de rester en embuscade pour une place européenne, alors que les Galiciens laissent filer une belle opportunité de consolider leur position.

La première période a été âprement disputée, mais ce sont les visiteurs qui ont frappé les premiers : à la 35e minute, Ante Budimir a trouvé le chemin des filets après une passe bien calibrée de Raúl Moro. Plus agressifs dans les duels et opportunistes dans la surface, les hommes d’Arrasate ont pris l’avantage avant la pause.

La réaction du Celta est survenue après la reprise. Animés par leur public, les locaux ont obtenu un penalty que Borja Iglesias a transformé à la 53e minute, remettant les équipes à égalité. Le reste du second acte a été partagé en occasions, le jeu basculant d’un camp à l’autre.

Publicité

Un coup fatal en fin de rencontre

Ce sont finalement les Navarrais qui ont pris le dessus dans les instants décisifs : à la 79e minute, Raúl García a donné l’avantage définitif, reprenant une passe d’Alejandro Catena pour sceller le score. Ce but a brisé l’équilibre du match et permis à Osasuna de repartir victorieux.

Au classement, le Celta reste 7e avec 33 points malgré ce revers, tandis qu’Osasuna gagne une place et grimpe à la 8e position avec 29 unités, affichant clairement ses ambitions européennes pour la suite de la saison.