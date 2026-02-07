LaLiga J23 : le Barça bat Majorque et reste leader

Au stade Camp Nou, le FC Barcelone a confirmé sa supériorité sur le championnat en s’imposant largement face à Majorque (3-0) lors de la 23e journée de Liga. Les hommes d’Hansi Flick ont rapidement pris l’ascendant, contrôlant le jeu et repoussant leurs adversaires dans leur moitié de terrain jusqu’à ouvrir le score avant la pause.

La première réalisation est intervenue à la 29e minute : Robert Lewandowski a transformé une passe de Dani Olmo pour inscrire le premier but de la soirée. Malgré quelques réactions sporadiques de Majorque, la défense barcelonaise a limité les velléités offensives des visiteurs et préservé son avantage jusqu’à la mi-temps.

Après la reprise, le rythme est resté à l’avantage des locaux. À la 61e minute, Lamine Yamal a doublé la mise sur une nouvelle distribution lumineuse de Dani Olmo, auteur d’une deuxième passe décisive. Le score a été porté à 3-0 à la 83e minute grâce à Marc Bernal, lancé en profondeur par Fermín López, mettant ainsi un terme à tout espoir de retour pour Majorque.

Enjeux et enseignements