LaLiga J23 : FC Valence – Real Madrid, compositions officielles

Le FC Valence reçoit le Real Madrid ce soir pour le compte de la 23e journée de Liga. Le coup d’envoi est fixé à 20h00 GMT et les deux formations ont désormais communiqué leurs compositions d’équipe.

Le FC Valence reçoit le Real Madrid ce soir pour le compte de la 23e journée de Liga. Le coup d’envoi est fixé à 20h00 GMT et les deux formations ont désormais communiqué leurs compositions d’équipe.

Chez les locaux, Stole Dimitrievski prendra place dans les buts. La charnière et le couloir sont assurés par Luis Rioja, Unai Núñez, Eray Cömert et José Copete, avec José Gayà chargé des côtés. Au milieu, Lucas Beltrán, Pepelu et Filip Ugrinic formeront le trio, tandis qu’Arnaut Danjuma et Hugo Duro composeront l’attaque valenciane.

De son côté, le Real Madrid d’Álvaro Arbeloa aligne Thibaut Courtois dans la cage. La ligne défensive est composée de David Jiménez, Raul Asencio, Dean Huijsen et Álvaro Carreras. Aurélien Tchouameni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Arda Güler occuperont le milieu, pendant que Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia seront chargés de faire la décision en attaque.

Publicité