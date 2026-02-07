LaLiga J23 : FC Séville – FC Gérone reporté, raisons dévoilées

Le rendez-vous de la 23e journée de LaLiga entre le FC Séville et le FC Gérone, prévu ce samedi à 17h30 GMT au Ramón Sánchez Pizjuán, ne se déroulera pas comme initialement annoncé. Les autorités régionales d’Andalousie ont demandé le report de la rencontre, invoquant des motifs liés à la sécurité et à la protection civile.

Le rendez-vous de la 23e journée de LaLiga entre le FC Séville et le FC Gérone, prévu ce samedi à 17h30 GMT au Ramón Sánchez Pizjuán, ne se déroulera pas comme initialement annoncé. Les autorités régionales d’Andalousie ont demandé le report de la rencontre, invoquant des motifs liés à la sécurité et à la protection civile.

Les intempéries persistantes qui frappent la région, avec des épisodes pluvieux intenses et des risques d’inondation élevés, ont conduit les services compétents à juger imprudent de maintenir le match. En particulier, les déplacements des supporters vers le stade ont été considérés comme trop dangereux dans les conditions actuelles.

LaLiga a indiqué que la reprogrammation de la rencontre interviendra après concertation entre les deux clubs et les instances concernées, la date et l’horaire étant encore à fixer. Toute nouvelle information sera communiquée ultérieurement par les organismes impliqués.

Publicité

Réaction du FC Séville et suite des opérations

Le club andalou a rapidement publié un communiqué pour saluer la décision des autorités et faire part de son accord avec les mesures prises. Le FC Séville a insisté sur le fait que la protection des supporters constituait la priorité principale, précisant qu’il avait offert sa coopération dès les premiers bulletins météorologiques alarmants.

Par ailleurs, le club a exprimé sa solidarité envers les personnes touchées par ces épisodes climatiques successifs en Andalousie et a appelé au respect des consignes de prudence. Les supporters sont invités à rester attentifs aux annonces officielles afin d’obtenir des informations fiables sur la reprogrammation et les modalités pratiques éventuelles.

Les autorités locales, LaLiga et les deux équipes vont désormais travailler de concert pour trouver une nouvelle fenêtre dans le calendrier, en tenant compte des impératifs de sécurité et de logistique. Les modalités relatives aux billets et aux déplacements seront précisées une fois la décision définitive prise.