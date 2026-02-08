LaLiga J23 : Athletic Bilbao et Getafe victorieux, FC Séville et Gérone se neutralisent

À San Mamés, l’Athletic Bilbao a battu Levante 4-2 ce dimanche lors de la 23e journée de LaLiga, offrant un spectacle animé devant son public. Les visiteurs n’ont pas réussi à contenir l’attaque locale, qui a montré beaucoup d’allant tout au long de la rencontre.

Les Basques ont pris l’initiative dès l’entame et l’ont concrétisée avant la pause grâce à Gorka Guruzeta, auteur d’un doublé (29e et 34e), après des interventions décisives d’Iñaki Williams et d’Iñigo Ruiz de Galarreta. Dominant la majorité des échanges, l’équipe d’Ernesto Valverde rejoignait les vestiaires en tête au score.

Après la reprise, Levante a tenté de renverser la situation, mais Bilbao a su répondre. Unai Elgezabal a réduit l’écart pour les visiteurs (81e), puis Nico Serrano a redonné de l’air aux locaux (86e). Olasagasti a encore relancé Levante en toute fin de match (90+4), mais Robert Navarro a finalement scellé le 4-2 au 90+9. Avec ce succès, l’Athletic occupe désormais la 10e place avec 28 points, tandis que Levante reste 19e avec 19 unités.

Autres rencontres

À Séville, Girona est revenu avec un point après un duel très disputé. Thomas Lemar avait ouvert la marque dès la 2e minute, mais Kike Salas a arraché l’égalisation sur penalty dans le temps additionnel (90+2), offrant un partage des points aux deux équipes (1-1).

Dans le Pays basque, Getafe s’est imposé 2-0 face au Deportivo Alavés. Les Madrilènes ont rompu l’équilibre peu après la pause par Luis Vázquez (52e), sur une passe décisive de Luis Milla, puis Mauro Arambarri a enfoncé le clou à la 72e minute pour sceller la victoire.