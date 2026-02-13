LaLiga 24e journée : Barça-Gérone, Real Madrid-Real Sociedad au programme

La 24ᵉ journée de LaLiga se profile ce week-end et promet des duels décisifs tant pour la lutte au titre que pour le maintien. Plusieurs rencontres attisent la curiosité, notamment la visite délicate de l’Atlético Madrid sur la pelouse du Rayo Vallecano, la réception de la Real Sociedad par le Real Madrid et le déplacement du FC Barcelone à Girona.

La 24ᵉ journée de LaLiga se profile ce week-end et promet des duels décisifs tant pour la lutte au titre que pour le maintien. Plusieurs rencontres attisent la curiosité, notamment la visite délicate de l’Atlético Madrid sur la pelouse du Rayo Vallecano, la réception de la Real Sociedad par le Real Madrid et le déplacement du FC Barcelone à Girona.

Les enjeux sont importants: des points cruciaux vont se jouer et pourraient redistribuer les cartes au classement. Entre équipes en quête de continuité et formations qui doivent réagir après des revers récents, l’affiche du week-end pourrait réserver des surprises et des retournements de situation.

Les regards seront particulièrement tournés vers les cadors madrilènes et catalans, mais aussi vers les clubs qui cherchent à conforter leur position en zone européenne ou à s’éloigner de la zone rouge. Chaque résultat aura son importance dans la perspective du reste de la saison.

Focus sur les principaux protagonistes

Le Real Madrid, actuellement deuxième du championnat, reçoit la Real Sociedad samedi soir. Les Merengues visent à compresser l’écart avec le leader et à poursuivre une série positive, tandis que les visiteurs basques espèrent un bon résultat pour rester dans la course aux places européennes.

Le FC Barcelone se rend à Girona lundi. Après une lourde défaite 4-0 en Coupe du Roi face à l’Atlético, le club catalan n’a d’autre choix que d’enchaîner les succès en championnat pour maintenir son avance et contrer la pression des concurrents.

L’Atlético Madrid, troisième, devra se reprendre lors de son déplacement contre le Rayo après avoir chuté récemment à Séville. Les Colchoneros cherchent à relancer leur dynamique et à rester candidats au podium.

Programme complet de la 24ᵉ journée (heures GMT)

Vendredi 13 février 2026

20h00 : Elche – Osasuna

Samedi 14 février 2026

13h00 : Espanyol Barcelone – Celta Vigo

15h15 : Getafe – Villarreal

17h30 : Séville – Alavés

20h00 : Real Madrid – Real Sociedad

Dimanche 15 février 2026

13h00 : Real Oviedo – Athletic Bilbao

15h15 : Rayo Vallecano – Atlético Madrid

17h30 : Levante – Valence CF

20h00 : Majorque – Real Betis

Lundi 16 février 2026

20h00 : Girona FC – FC Barcelone