« L’Afrique du Sud ne se laissera pas intimider pour prendre parti dans la guerre Ukraine-Russie », Naledi Pandor

Lors d’une réunion avec le secrétaire d’État américain en visite, Antony Blinken, lundi, la ministre sud-africaine des relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, a déclaré que son pays ne prendrait que des décisions indépendantes.

La ministre sud-africaine Naledi Pandor a reçu lundi le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Elle a déclaré que l’Afrique du Sud ne se laisserait pas intimider pour prendre parti dans la guerre Russie-Ukraine.

« Il est important pour tous de respecter les différentes opinions des différentes nations », a-t-elle déclaré. « L’Afrique du Sud ne se laissera pas intimider si certains pays font pression pour qu’elle prenne parti dans la guerre actuelle entre la Russie et l’Ukraine, a déclaré la ministre des Relations internationales et de la Coopération, Naledi Pandor. Les tentatives de pression sur les pays pour qu’ils prennent parti dans la guerre actuelle entre la Russie et l’Ukraine sont inacceptables », a déclaré Naledi Pandor.

Le ministre faisait référence à la prise de parti entre la Russie, la Chine et l’Occident dans la guerre actuelle entre la Russie et l’Ukraine. Les États-Unis ont cherché à isoler la Chine dans les pays africains. Les relations entre l’Afrique du Sud et les États-Unis sont tendues depuis que le premier est resté neutre face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Naledi Pandor a déclaré qu’elle était heureuse que M. Blinken ait confirmé que les États-Unis n’avaient pas demandé à l’Afrique du Sud de choisir son camp (entre la Russie et l’Ukraine). Cependant, elle a déclaré que son gouvernement avait subi des pressions de la part de certains pays européens pour s’aligner sur leur politique concernant l’Ukraine. Lundi, Naledi Pandor a accueilli le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui effectue une tournée africaine dans trois pays.

« Un sentiment d’intimidation condescendante »

« Je suis heureux que le secrétaire Blinken ait confirmé que l’Amérique ne nous demande pas de choisir. Je ne me souviens pas que les États-Unis aient tenté de le faire. Mais en ce qui concerne notre interaction avec certains de nos partenaires en Europe et ailleurs, il y a eu un sentiment d’intimidation condescendante du type « vous choisissez ceci ou cela » », a déclaré Naledi Pandor.

La ministre sud-africaine a également critiqué un projet de loi américain, connu sous le nom de « Countering Malign Russian Activities in Africa Act », qui, selon elle, pourrait pénaliser les pays africains qui ne suivent pas la ligne du conflit ukrainien. « La récente législation adoptée aux États-Unis d’Amérique par la Chambre des représentants, nous avons trouvé un projet de loi très malheureux dont nous avions espéré que les médias en diraient plus. Parce que lorsque nous croyons en la liberté, comme je le dis, c’est la liberté pour tout le monde, vous ne pouvez pas dire que parce que l’Afrique fait ça, vous serez ensuite punis par les États-Unis. C’est donc une adoption décevante de la législation par une Chambre, et nous espérons que l’autre Chambre n’acceptera pas une législation aussi offensive », a déclaré le ministre.