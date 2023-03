« L’Afrique a ses réalités », Almok explique pourquoi elle a caché sa 3è grossesse

Dans une vidéo rendue publique sur son compte tiktok, la chanteuse togolaise Almok a annoncé la naissance de son troisième enfant dont elle reconnait avoir caché la grossesse pour des raisons personnelles.

La chanteuse Almok est maman pour la troisième fois. Elle l’a annoncé avec joie le mercredi dernier dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. « Je suis heureuse de vous annoncer qu’on a notre troisième enfant au sein de notre famille. J’ai accouché d’un nouveau bébé. Je sais que beaucoup de personnes seront surprises parce que vous n’avez pas vu le ventre », a-t-elle indiqué.

L’artiste reconnait avoir caché sa grossesse en respect aux us et coutumes africaines. « Vous savez, on est en Afrique et l’Afrique a ses réalités, du coup, ce n’est pas tout que je montre sur les réseaux, mais en même temps, en tant que personnalité publique, j’ai le devoir aussi de revenir vers vous de temps en temps et de vous dire au delà du professionnel comment évolue ma vie », a-t-elle expliqué.

Almok se dit la femme la plus bénie de 2022 et de 2023. « Parce que j’étais enceinte depuis la sortie de Akpé (son dernier opus Ndlr) grâce à la force que vous m’avez donnée, l’amour que vous m’avez transmis », a-t-elle ajouté. Cette naissance survient deux ans après les polémiques de séparation de Almok et son mari Nicolas.