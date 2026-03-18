Læticia Hallyday visite le bungalow à 1M$ où vit sa fille Jade à Santa Monica

Læticia Hallyday a célébré son 51e anniversaire le 18 mars 2026 en quittant la France pour Casablanca, où elle a partagé sur les réseaux sociaux plusieurs images de son séjour entre visites, dégustations et promenades. Veuve de Johnny Hallyday, elle apparaît ces derniers jours plus active sur Instagram, multipliant publications et moments de vie qui témoignent d’un déplacement choisi pour marquer son anniversaire hors de l’Hexagone.

Sur ses comptes, la mère de famille a publié des extraits de son voyage au Maroc : rencontres avec des lieux emblématiques de Casablanca, dégustations de pâtisseries locales et balades sous le soleil. Ces publications ont été relayées et commentées par des médias people, qui soulignent un apparent retour à une vie plus apaisée après des années chargées sur le plan personnel et financier.

Quelques jours avant son départ pour le Maroc, Læticia Hallyday avait déjà donné des signes de reprise d’activité : après une chute, elle est remontée à cheval lors d’une visite au Haras de Bory, dans les Yvelines. Cet épisode a été partagé sur les réseaux, marquant un temps de guérison et de retour à des activités qu’elle pratique régulièrement.

Læticia Hallyday propriétaire d’un bungalow hors de prix

En dehors de ses déplacements récents, Læticia conserve plusieurs biens immobiliers importants. Parmi eux figure un bungalow à Santa Monica, acquis pour environ 1 million de dollars du vivant de Johnny Hallyday. Cette propriété, située dans la ville côtière de Santa Monica, en Californie, est actuellement occupée par sa fille aînée, Jade, inscrite à l’Otis College of Art and Design, établissement basé à Los Angeles où elle poursuit des études en art et design.

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À l’occasion de l’admission de Jade, Læticia avait publié un message émouvant sur Instagram : « Jadou, une nouvelle vie s’offre à toi. Un nouveau chapitre que tu vas être digne d’écrire à la hauteur de tes rêves, à la hauteur de tes envies, à la hauteur de tes valeurs. J’espère que je pourrai te faire confiance. Je suis fière de toi mon cœur. »

Depuis le décès de Johnny Hallyday en décembre 2017, Læticia Hallyday a dû gérer des difficultés financières importantes. Plusieurs médias ont évoqué une dette fiscale estimée à plus de 36 millions d’euros. Pour faire face à ces obligations, elle a procédé à la cession de plusieurs biens : la propriété familiale de Marnes-la-Coquette a été vendue pour environ 7 millions d’euros, un montant jugé inférieur à la valeur initiale de la demeure, selon les informations publiées dans la presse.

Son entourage juridique a décrit la période qui a suivi le décès comme extrêmement contraignante. Pierre Pradié, avocat spécialisé en droit fiscal, a évoqué « un tsunami fiscal, un tsunami procédural et un tsunami lié à la réaction de la presse » dans les colonnes de Paris Match.

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