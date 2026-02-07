Lady Louise Windsor heureuse aux côtés de Felix da Silva-Clamp

Agée de 22 ans, Lady Louise Windsor, fille du prince Edward et de Sophie, comtesse de Wessex, entretient depuis plus d’un an une relation amoureuse avec Felix da Silva-Clamp. Souvent présentée comme l’une des petites‑filles préférées de la reine Elizabeth II, elle apparaît régulièrement aux côtés de son compagnon.

Le jeune homme, âgé de 25 ans, accompagne fréquemment Lady Louise lors de ses activités équestres. Il a notamment été aperçu lors de plusieurs compétitions d’attelage, se tenant au bord du terrain pour l’encourager.

La monitrice de Lady Louise, Sara Howe, a livré des précisions au magazine Hello! le 5 février : selon elle, Felix soutient beaucoup la jeune femme tout en lui laissant de l’autonomie pour ses engagements. Elle a ajouté que le couple participe aux rassemblements organisés après les journées au Glebe, qu’ils aident et échangent avec les autres et qu’ils sont très discrets, loin d’être placés sur un piédestal.

Repères sur leur rencontre et leur visibilité publique

Les deux étudiants se seraient rencontrés à l’université de St Andrews, établissement où Kate Middleton et le prince William se sont rencontrés. En 2024, le Daily Mail a rapporté qu’ils s’étaient rapprochés en participant à Dragon Fever, une pièce étudiante jouée pour la première fois au Byre Theatre de St Andrews, une passion commune pour le théâtre qui aurait renforcé leur lien.

Depuis le début de leur relation, Lady Louise et Felix ont été vus ensemble à plusieurs reprises en public, affichant une certaine complicité et des gestes de tendresse. Un éventuel mariage du couple suscite l’attention des admirateurs de la famille royale britannique.