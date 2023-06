L’acteur américain Treat Williams tué dans un accident de la route à 71 ans

- Publicité-

Le monde du cinéma américain pleure la perte d’un talentueux acteur. Treat Williams, connu pour ses rôles remarquables dans des films tels que « Hair » et « Prince of the City », ainsi que pour ses rôles dans les séries télévisées à succès « Blue Bloods » et « Chicago Fire », est décédé à 71 ans dans un tragique accident de moto.

Encore un coup dur pour l’univers du cinéma américain. L’acteur Treat Williams a perdu la vie après une collision avec un SUV Honda dans la ville de Dorset, Vermont, alors qu’il était à moto. L’accident s’est produit peu avant 17 heures, lorsque le SUV a effectué un virage à gauche dans un parking et est entré en collision avec la moto de Williams, selon un communiqué de la police de l’État du Vermont.

Malheureusement, Williams n’a pas pu éviter l’impact et a été éjecté de sa moto, subissant de graves blessures. Transporté en urgence au centre médical d’Albany à Albany, New York, l’acteur a été déclaré mort à son arrivée, malgré tous les efforts déployés pour le sauver. Il est à noter que Williams portait un casque au moment de l’accident, selon les informations fournies par la police.

- Publicité-

Le conducteur du SUV a été légèrement blessé, mais n’a pas été hospitalisé. Bien qu’il ait signalé son virage, il n’a pas été immédiatement arrêté. Les autorités mènent actuellement une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Williams, dont le nom complet était Richard Treat Williams, résidait à Manchester Center, dans le sud du Vermont. Son décès a été confirmé par son agent, Barry McPherson, qui s’est dit « dévasté » par cette tragédie. McPherson a souligné le talent exceptionnel de Williams et l’a décrit comme « l’acteur d’un acteur ». Depuis la fin des années 1970, Williams était un visage apprécié à Hollywood et était adulé par les cinéastes pour sa polyvalence et sa présence à l’écran.

Né dans le Connecticut, Williams a débuté sa carrière cinématographique en 1975 avec son rôle de policier dans le film « Deadly Hero ». Par la suite, il a joué dans plus de 120 rôles à la fois à la télévision et au cinéma, marquant les esprits avec des films tels que « The Eagle Has Landed », « Prince of the City » et « Once Upon a Time in America ». Sa performance dans la version cinématographique de la comédie musicale à succès « Hair » en 1979 lui a même valu une nomination aux Golden Globe Awards. En plus de son succès sur grand écran, Williams a également conquis les téléspectateurs avec des rôles mémorables, notamment celui du Dr Andrew Brown dans la série « Everwood » de 2002 à 2006, ainsi que celui de Lenny Ross dans « Blue Bloods ».

Articles similaires