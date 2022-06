« La vérité est que j’ai suivi mon cœur », Josey répond enfin aux critiques sur sa relation avec Serey Dié

La chanteuse ivoirienne Josey s’est exprimée ce lundi 27 juin 2022 au soir sur sa page Facebook pour évoquer les polémiques sur son histoire d’amour avec Serey Dié. Loin de se défendre, l’artiste s’est fait humble et demande pardon à ses fans.

Vendredi denier, l’ancien footballeur ivoirien Serey Dié a fait des révélations de sa vie conjugale. En plus d’avoir annoncé être en couple avec la chanteuse Josey, l’ex capitaine des éléphants de la Côte d’Ivoire a confié qu’il s’est séparé de sa femme Aline.

Une révélation qui a suscité de vives polémiques. Sur la toile, elle est traitée de voleuse de mari par des milliers de fans. Mais pour Josey, l’erreur est humaine et le pardon divin. « Je suis une artiste qui devrait faire l’actualité, par la qualité de sa carrière musicale et servir de modèle aux plus jeunes. La vérité est que j’ai suivi mon cœur. Je ne suis qu’un être humain », a-t-elle reconnu.

C’est pourquoi, elle présente ses sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux que ses attitudes ont blessé et choqué. « Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse ainsi qu’à tous les chrétiens. Je continue d’apprendre de la vie, et je prie qu’Aline trouve un jour la force de me pardonner. J’espère pouvoir prendre appui sur vous, pour m’aider à avancer. Avec l’aide de Dieu, je tâcherai, à nouveau, de mériter votre confiance », a-t-elle ajouté.