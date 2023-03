La Tunisie demande aux diplomates étrangers de « ne pas s’immiscer dans ses affaires intérieurs »

La Tunisie a appelé mardi les ambassades étrangères dans le pays à « ne pas s’immiscer dans ses affaires intérieures » à la suite d’informations sur des rencontres que des personnalités récemment arrêtées auraient eues avec des diplomates occidentaux.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a publié, ce mardi 28 février 2023, un communiqué où il souligne que s’il tient à faciliter le travail et les contacts des missions diplomatiques pour promouvoir les relations d’amitié et de coopération avec les pays frères et amis, il exige que « cela soit fait dans le respect des exigences de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui stipule clairement le devoir des diplomates de respecter les lois du pays auprès desquels ils sont accrédités et de ne pas s’immiscer dans ses affaires intérieures ».

Le ministère précise que son communiqué intervient suite à ce qui a été rapporté par certains médias et sur les réseaux sociaux concernant la poursuite en justice de quelques personnes pour avoir pris contact avec des missions diplomatiques accréditées à Tunis.

Il convient de rappeler que de nombreuses personnalités politiques et publiques ainsi que des activistes opposés au régime de Kaïs Saïed ont été la cible d’une vague d’arrestations qui a débuté le 11 février dernier. Ils sont, pour certains, accusés de conspiration avec des parties étrangères et de complot contre l’État.

L’opposant Jawhar Ben Mbarek, l’activiste politique Khayam Turki, l’homme d’affaires Kamel Eltaïef, très introduit dans les milieux politiques, l’ex-ministre Lazhar Akremi, l’ex-responsable du mouvement Ennahdha Abdelhamid Jelassi, et le directeur de la radio privée Mosaïque FM, Noureddine Boutar, figurent notamment parmi les personnes arrêtées. Plusieurs médias ont fait état de rencontres entre certaines personnalités arrêtées avec des diplomates occidentaux en poste à Tunis.