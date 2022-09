« La tradition me défend… » Kerozen explique enfin pourquoi il avait refusé la voiture que lui a offerte Drogba

De passage sur le plateau de l’émission Showbuzz de la Nouvelle Chaine Ivoirienne, le chanteur Ivoirien Kerozen Dj est revenu sur l’affaire de la Range Rover que lui avait offerte Didier Drogba. Le chanteur a finalement révélé les raisons pour lesquelles il avait refusé ce cadeau.

Qu’il vous souvienne que le samedi 23 avril 2022, Kerozen DJ et son équipe avaient été victimes d’un accident alors qu’ils revenaient de la campagne de Didier Drogba, candidat à l’élection pour la présidence de la fédération ivoirienne de football (FIF) à Yamoussoukro. Même si l’artiste et ses collaborateurs s’en sont sortis indemnes, les deux véhicules de type 4×4 ont été totalement endommagés.

Quelques jours après cet évènement malheureux, le chanteur avait annoncé que le député Aboulaye Meité lui avait offert une nouvelle voiture Range rover. Un cadeau qu’il a fini par refuser après s’être rendu compte que c’est le footballeur Didier Drogba qui se trouvait derrière ce don.

« Le président Meite Aboulaye vient de me dire que Didier Drogba est le réel donateur de la voiture !! merci DD. Mais comme tous les ivoiriens et africains, saches que je t’ai soutenu avec le cœur, avec tout le respect que je te dois , je vais devoir refuser ce magnifique cadeau grando ! nous sortîmes sains et saufs de cet accident, c’est le plus important. A très bientôt Dieu est grand !! », avait-t-il écrit sur sa page Facebook.

Au lendemain de cette annonce, le chanteur était finalement revenu sur cette décision après avoir eu un échange avec l’ancienne gloire du football Ivoirienne. Invité sur l’émission Showbuzz de ce jeudi, Kerozen Dj qui prépare activement la sortie d’un nouveau single s’est finalement confié sur les raisons qui sous-tendaient sa décision.

« Je ne suis pas un artiste à buzz. J’aime le grand-frère Didier Drogba la légende, depuis belle lurette parce que c’est un battant. Au foot j’aime les battants comme Cristiano Ronaldo. Je suis fan de lui comme tous les Ivoiriens. Je me suis investi avec le cœur et après j’ai eu un malheur. Mais ça sert à rien qu’il me rembourse ce que j’ai perdu. Le moment n’était pas opportun. S’il m’avait fait un cadeau dans une autre circonstance là je comprendrai«

La tradition oblige…

Interrogé ensuite sur ce qui l’a poussé à accepter finalement le cadeau, l’auteur de la voix autorisée a expliqué que c’est à cause de la tradition. « J’ai dit gentiment non, mais après j’ai repris parce que tu sais, nous sommes Africains, la tradition nous défend de frustrer les grands frères« , a-t-il indiqué.