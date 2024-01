« La télévision a coupé les vidéos, mais… » : après son altercation avec Walid Regragui, Chancel Mbemba réagit

-Publicité-

Ce dimanche, le Maroc et la RDC se sont affrontés lors de la deuxième journée du groupe F de la CAN 2023, se séparant finalement sur un match nul (1-1). Cependant, à la suite de la rencontre, une violente altercation a éclaté entre Walid Regragui et Chancel Mbemba en fin de match.

Bien que le sélectionneur marocain ait apaisé la situation lors de la conférence de presse, le défenseur de l’OM a exprimé des propos plutôt vagues en zone mixte. «Je respecte l’entraîneur, qui est un homme de grande envergure. La télévision a coupé les vidéos, mais moi je les ai. Je n’ai pas besoin de les divulguer. Je préfère garder le silence, c’est mieux, c’est ma nature.

Tout le monde me connaît, je respecte tout le monde, je n’ai pas besoin de salir quelqu’un, mais la justice de Dieu est là. Quand je joue au football, je le fais normalement, je ne suis pas un super joueur. Le coach lui-même dira le mot qu’il a prononcé. Il va parler lui-même », a-t-il déclaré.

Pour rappel, le coach marocain a reproché au capitaine congolais de ne pas avoir échangé de salutations à la fin du match. Le sélectionneur marocain a exprimé son mécontentement en lui lançant un appel énergique, lui disant : « Regarde-moi, Regarde-moi ! », comme rapporté par Onze Mondial. Par la suite, les protagonistes ont échauffé les esprits non seulement sur le terrain, mais également dans le couloir menant aux vestiaires.