La Super League saoudienne a choisi deux joueurs pour remplacer Cristiano Ronaldo

Face à l’éventuel départ de Cristiano Ronaldo, la Saudi Pro League vise déjà très haut pour sa succession. Mohamed Salah (Liverpool) et Bruno Fernandes (Manchester United) sont les deux ambassadeurs de rêve identifiés par la ligue saoudienne.

Face à l’éventuel départ de Cristiano Ronaldo, la Saudi Pro League vise déjà très haut pour sa succession. Mohamed Salah (Liverpool) et Bruno Fernandes (Manchester United) sont les deux ambassadeurs de rêve identifiés par la ligue saoudienne.

Le vent tourne en Arabie Saoudite. Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr semble plus incertain que jamais, la direction de la Saudi Pro League planche déjà sur l’après-CR7. Et selon nos informations, deux noms émergent comme les ambassadeurs rêvés pour porter la ligue : Mohamed Salah (Liverpool) et Bruno Fernandes (Manchester United).

Une source interne au championnat, citée par The i, a levé un coin du voile sur la stratégie : « Salah et Fernandes seraient des choix idéaux, surtout Salah, car il attirerait un public arabe en tant que musulman. L’un ou l’autre, en plus des jeunes talents que nous attirons, serait un atout majeur. »

Publicité

L’ère Ronaldo touche-t-elle à sa fin ?

L’icône portugaise, 41 ans, pilier du projet saoudien depuis son arrivée fracassante en décembre 2022, traverse une zone de fortes turbulences. Ses récentes critiques envers les propriétaires du club pour un mercato estival jugé insuffisant ont jeté un froid. Son absence lors des deux dernières victoires d’Al-Nassr (1-0 contre Al-Riyadh, 2-0 face à Al-Ittihad) alimente les spéculations sur son départ dès cet été. Un scénario d’autant plus plausible que son nouveau contrat, signé en 2025, contiendrait une clause libératoire de 43 millions de livres sterling, activable en fin de saison.

La double cible de rêve : « Egyptian King » et capitaine des Red Devils