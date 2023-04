La statistique accablante du PSG, après sa défaite contre Lyon

Le PSG a été battu à domicile par Lyon (0-1) ce dimanche soir, lors de la 29e journée de Ligue 1. C’est la huitième défaite des Parisiens depuis le début de l’année 2023. Selon Opta, cette série de défaites est une première depuis 2001.

Ce dimanche soir, le PSG accueillait Lyon au Parc des Princes pour la 29e journée du championnat français. Pour les hommes de Christophe Galtier, l’équation était simple: remporter la victoire et confronter son avance en tête de la Ligue 1. Mais, face à une solide équipe Lyonnaise, les Parisiens ont concédé une défaite (0-1) et ne comptent désormais plus que 6 points d’avance sur son dauphin Lens. Une nouvelle défaite qui montre une fois de plus le début d’année particulièrement compliquée des coéquipiers de Kylian Mbappé.

En effet, depuis l’entame de la nouvelle année, le PSG a déjà concédé huit défaites. Il s’agit du pire début d’année civile du club de la capitale depuis 22 ans. Selon le statisticien Opta, il faut ainsi remonter à 2001 pour trouver la trace d’une entame d’année civile aussi mauvaise que celle réalisée par le champion de France en titre cette saison. Pour rappel, au nombre de ces 8 revers, le club parisien a perdu sa double confrontation contre le Bayern Munich (1-0, 2-0), en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

8 – Paris a perdu 8 de ses 18 matches en 2023 toutes compétitions confondues, son plus haut total de revers après 18 rencontres d'une année civile depuis 2001 (9). Dérive. #PSGOL pic.twitter.com/LTQD7F9Sas — OptaJean (@OptaJean) April 2, 2023

Avec la course au titre totalement relancé en Ligue 1, le PSG doit désormais rapidement se reprendre pour ne pas connaître une saison blanche, ce qui serait totalement catastrophique pour le club. La bande à Mbappé se rendra sur la pelouse de Nice le weekend prochain pour tenter de se rassurer.