La Somalie évacue ses ressortissants bloqués au Soudan dans un contexte de violences armées

Après plus de deux semaines de combats au Soudan entre l’armée et les Forces de soutien rapide, le gouvernement somalien a évacué 150 citoyens somaliens qui étaient bloqués dans le pays en proie aux violences. Les efforts diplomatiques se poursuivent pour rapatrier les ressortissants somaliens encore sur place.

Dimanche dernier, 150 citoyens somaliens ont été évacués du Soudan et rapatriés à Mogadiscio, la capitale somalienne. Ces ressortissants étaient bloqués entre les frontières soudanaise et éthiopienne depuis le début des affrontements entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide. Ces dernières semaines, les combats ont provoqué des perturbations dans les régions soudanaises, poussant plus de 50 pays à organiser des opérations d’évacuation par voie terrestre, maritime ou aérienne.

La communauté somalienne au Soudan est estimée à environ 3 000 personnes, dont 1 200 étudiants, selon l’ambassadeur de Mogadiscio à Khartoum. Le gouvernement somalien a formé un comité pour l’évacuation des citoyens somaliens du Soudan, dirigé par le ministre des Affaires étrangères, Abshir Omar Jama Huruse. Ce comité a réussi à évacuer 150 citoyens grâce à deux avions, et travaille à la rapatriement de 250 autres ressortissants somaliens qui se trouvent aux frontières du Soudan du Sud et de l’Éthiopie.

La situation au Soudan reste préoccupante, mais le gouvernement somalien est engagé dans des efforts continus pour assurer la sécurité et le retour de ses ressortissants. Les diplomates somaliens travaillent sans relâche pour rapatrier les citoyens encore bloqués dans la région, alors que les violences continuent de sévir.