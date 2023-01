La sexomnie : voici ce qu’il faut savoir sur ce somnambulisme s3xuel

Le somnambulisme, le sommeil en parlant et même le sommeil au volant sont tous des types de troubles du sommeil dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Vous pouvez même en avoir expérimenté un ou plusieurs vous-même. Mais vous aller rarement entendre parler de la « sexomnie », qui est aussi un trouble de sommeil. Nous allons donc l’aborder dans cet article.

La « sexomnie », ou la « sexualité somnambule », est une pathologie rare, reconnue chez certaines personnes souffrant de troubles du sommeil. Une maladie qu’il importe de prendre au sérieux et qui, dans sa forme la plus extrême, fait vivre un enfer à ceux qui en souffrent et à leur partenaire.

Et comme son nom l’indique, la « sexomnie » est le fait d’avoir envie de sexe tout en dormant. Elle peut même aller de l’exhibitionnisme aux troubles du comportement involontaires et inconscients (érection, masturbation frénétique, mouvements du bassin et gémissements explicites, pénétration…).

Symptômes de la sexomnie

Ces actes sexuels inconscients représentent une variante du somnambulisme et n’ont aucun lien avec les rêves érotiques. En effet, les sexomniaques sont moins profondément endormis qu’en cas de somnambulisme et ne sortent que très rarement de leur lit.

Selon certaines études, un comportement sexomniaque pourrait être lié à :

l’apnée du sommeil qui engendre de fréquents réveils, parfois inconscients ;

un manque de sommeil ;

une trop forte consommation d’alcool et/ou de drogues ;

un état de stress important ;

un récent traumatisme émotionnel.

Enfin, les sexomniaques ignorent tout de leurs agissements jusqu’à ce qu’un tiers ou leur partenaire ne les alerte.

Comment détecter un comportement de sexomnie ?

Certains signes permettent de détecter la sexomnie en tant que comportement sexuel inhabituel :

Le conjoint ou partenaire use de sa force pour pratiquer une position jamais usitée jusqu’alors. Cette position inhabituelle est dangereuse car elle peut engendrer des blessures ou des étranglements involontaires.

Un sexomniaque ne prononce aucun mot pendant sa courte période de somnambulisme.

Le conjoint ou partenaire se masturbe sans se cacher mais n’en parle pas et ne s’en souvient pas.

Le sexomniaque ne montre aucun signe d’affection pendant l’acte : baisers, caresses, etc.