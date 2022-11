« La santé passe avant le football », le Bayern prévient le Sénégal pour Sadio Mané

En conférence de presse d’avant match ce vendredi, l’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a fait comprendre que Sadio Mané n’allait pas jouer la Coupe du monde à n’importe quel prix.

Se dirige-t-on vers un bras de fer entre le Bayern Munich et le Sénégal? Touché à un tendon lors de la victoire en Bundesliga contre le Werder de Brême (6-1) en milieu de semaine, Sadio Mané a pourtant été retenu sur la liste des 26 Lions de la Téranga qui iront défendre les couleurs du Sénégal au Qatar.

«On est en train de le suivre, on a envoyé le médecin de la Fédération. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y pas d’opération. On s’est donné la possibilité de se retrouver la semaine prochaine. On refera une IRM dans 10 jours. J’ai préféré le garder car c’est une situation qu’on a déjà connue avec Ismaïla Sarr à la CAN. On se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir le récupérer», s’est justifié Aliou Cissé à propos de l’attaquant du Bayern, après avoir annoncé sa liste ce vendredi.

Mais du côté munichois, on ne semble pas voir les choses de la même manière. En conférence de presse avant le dernier match de l’année contre Schalke 04, le coach bavarois Julian Nagelsmann a annoncé le forfait de Mané pour cette rencontre et a tenu à prévenir le Sénégal pour le Mondial. Selon lui, le deuxième du Ballon d’Or 2022 ne disputera pas le Mondial à n’importe quel prix.

«Nous ferons un autre contrôle dans 10 jours et nous verrons alors comment se passe sa récupération. Bien sûr, le Sénégal aimerait qu’il joue. Mais s’il a mal, il ne pourra pas jouer. La santé passe avant le football. C’est le cas pour nous et aussi pour tout le monde», a-t-il lâché dans des propos rapportés par Foot mercato.

Reste à savoir si le Bayern Munich va tenter de retenir son joueur si son état ne s’arrange pas et ce que ferait Sadio Mané dans ce cas. Le joueur est resté silencieux depuis l’annonce de sa blessure.