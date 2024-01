La Russie livre 25 000 tonnes de blé au Mali

- Publicité-

La Russie a confirmé son engagement envers la solidarité internationale en livrant près de 25 000 tonnes de blé à la République du Mali dans le cadre d’une initiative d’assistance humanitaire. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a annoncé cette contribution généreuse.

La cargaison a été transportée au port de Conakry, en République de Guinée, avant d’atteindre le Mali en tant qu’aide humanitaire le 9 janvier. En effet, Maria Zakharova a souligné que cette initiative découle d’une décision prise par le président russe Vladimir Poutine lors du deuxième sommet Russie-Afrique en juillet de l’année précédente. Outre le Mali, cinq autres pays africains, à savoir le Burkina Faso, la Somalie, la République centrafricaine, le Zimbabwe et l’Érythrée, bénéficient également de cette aide humanitaire.

Au total, jusqu’à 200 000 tonnes de céréales sont prévues pour être expédiées à ces nations dans le besoin. Les premières livraisons ont été achevées à la fin de l’année précédente pour le Burkina Faso, la Somalie, la République centrafricaine et le Zimbabwe. Pour l’Érythrée et le Mali, la Russie a honoré son engagement en fournissant le blé au début de janvier de cette année.

Par ailleurs, cette initiative humanitaire reflète l’engagement continu de la Russie envers la coopération internationale et le soutien aux nations confrontées à des défis alimentaires. La livraison de céréales contribuera ainsi à atténuer les difficultés alimentaires au Mali, renforçant les liens entre la Russie et les nations africaines dans un esprit de solidarité et de partenariat.